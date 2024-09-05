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Скандал во Львове: СМИ обвинили в кликбейте за фото потерявшего семью мужчину

Юрист обвинил издание «Твой город» в погоне за кликбейтом из-за фото мужчины, потерявшего семью во время атаки на Львов

сегодня, 13:42
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Черновалова Кристина

Вице-президент Ассоциации юристов Украины Иван Городиский подверг резкой критике львовское издание "Твой город" за публикацию фото мужчины , потерявшего жену и троих детей во время российской ракетной атаки. Городисский считает, что такой шаг нарушает нормы конфиденциальности и этические стандарты журналистики.

Скандал во Львове: СМИ обвинили в кликбейте за фото потерявшего семью мужчину

Юрист обвинил издание «Твой город» в погоне за кликбейтом

В своем сообщении в социальной сети Facebook Иван Городиский, который преподает "Медиаправо" в Школе журналистики Украинского католического университета, отметил, что публикация изображений людей в состоянии шока является нарушением их права на конфиденциальность.

"Пяти курсам, на которых я преподавал "Медиаправо" в Школе журналистики УКУ, я рассказывал о практике ЕСПЧ по конфиденциальности и медиа, о том, что публикация фото людей, когда они находятся в шоке, "в состоянии сниженного самоконтроля", есть недопустимым вмешательством в их конфиденциальность", — написал Городиский в фейсбуке.

Городиский подчеркнул, что подобные действия являются "гонивой за кликбейтом", не имеющей ничего общего с качественной журналистикой.

Главная редактор "Твой город" Лана Жабьюк, в комментарии для "Детектора медиа", объяснила, что решение опубликовать фото было принято с осознанием его сенситивности, но с целью привлечь внимание к жестокости войны.

  "Мы работаем в условиях войны и сознательно выбираем показывать миру, насколько эта безжалостная война, чтобы потом не жаловаться, что западные медиа о нас перестают писать и рассказывать" .

После публикации фото редакция получила многочисленные запросы иностранных журналистов, которые заинтересовались этой историей. По словам Жабьюка, именно благодаря этому снимку международные СМИ продолжат писать о нападении на Львов, что поможет сохранить внимание мира к войне в Украине.

Редактор также рассказала, что была на месте происшествия сразу после начала работы спасательных служб и медиков. Она видела, как пострадавшего вывели из дома и оказали ему первую помощь.

"На своей фейсбук-странице я опубликовала фото, где мужчина сидит спиной к камере. Мы не выдвигали никаких гипотез относительно его личности. Наши читатели помогли быстро идентифицировать, что это потерял всю свою семью Ярослав Базилевич", — сказала Жабьюк.



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Источник: https://detector.media/infospace/article/231743/2024-09-04-yuryst-zvynuvatyv-vydannya-tvoie-misto-u-gonytvi-za-klikbeytom-cherez-foto-cholovika-yakyy-vtratyv-simyu-pid-chas-ataky-na-lviv/
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