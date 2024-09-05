Скандал во Львове: СМИ обвинили в кликбейте за фото потерявшего семью мужчину

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Черновалова Кристина
Вице-президент Ассоциации юристов Украины Иван Городиский подверг резкой критике львовское издание "Твой город" за публикацию фото мужчины , потерявшего жену и троих детей во время российской ракетной атаки. Городисский считает, что такой шаг нарушает нормы конфиденциальности и этические стандарты журналистики.
Юрист обвинил издание «Твой город» в погоне за кликбейтом
В своем сообщении в социальной сети Facebook Иван Городиский, который преподает "Медиаправо" в Школе журналистики Украинского католического университета, отметил, что публикация изображений людей в состоянии шока является нарушением их права на конфиденциальность.
Городиский подчеркнул, что подобные действия являются "гонивой за кликбейтом", не имеющей ничего общего с качественной журналистикой.
Главная редактор "Твой город" Лана Жабьюк, в комментарии для "Детектора медиа", объяснила, что решение опубликовать фото было принято с осознанием его сенситивности, но с целью привлечь внимание к жестокости войны.
После публикации фото редакция получила многочисленные запросы иностранных журналистов, которые заинтересовались этой историей. По словам Жабьюка, именно благодаря этому снимку международные СМИ продолжат писать о нападении на Львов, что поможет сохранить внимание мира к войне в Украине.
Редактор также рассказала, что была на месте происшествия сразу после начала работы спасательных служб и медиков. Она видела, как пострадавшего вывели из дома и оказали ему первую помощь.
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