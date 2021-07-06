Скандал в «Борисполе»: отец нового руководителя аэропорта работал в «ДНР» — СМИ

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Станислав Молчанов
Аэропорт "Борисполь" ожидают новые назначения — пост гендиректора займет Андрей Дубревский. Как сообщает "Апостроф", отец чиновника, Юрий Дубревский, остался после российской оккупации в Донецке и трудился на благо так называемой "ДНР".
Аэропорт "Борисполь" возглавит Алексей Дубревский. Фото из открытых источников
Информацию подтвердил и журналист Богдан Буткевич, о чем пишет "Цензор.Нет".
По его словам, сейчас Юрий Дубревский является заведующим кафедры цикличных
видов спорта так называемого "Донецкого национального университета". Буткевич
подчеркивает, что исключительно "так называемого", ведь реальный ДонНУ имени
Стуса после оккупации переехал в Винницу.
Также "Апостроф", ссылаясь на Валерия Клочка, сообщает, что Алексей Дубревский
может быть приближенным к бизнесмену Ринату Ахметову.
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