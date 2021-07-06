Скандал в «Борисполе»: отец нового руководителя аэропорта работал в «ДНР» — СМИ

Аэропорт "Борисполь" ожидают новые назначения — пост гендиректора займет Андрей Дубревский. Как сообщает "Апостроф", отец чиновника, Юрий Дубревский, остался после российской оккупации в Донецке и трудился на благо так называемой "ДНР".

Аэропорт "Борисполь" возглавит Алексей Дубревский. Фото из открытых источников

"Отец Дубревского работал в институте физического воспитания в оккупированном Донецке. Заведение сейчас под контролем так называемой "ДНР". После того, как РФ оккупировала восток, он еще работал ректором", — цитирует издание политического эксперта Валерия Клочка.

Информацию подтвердил и журналист Богдан Буткевич, о чем пишет "Цензор.Нет". По его словам, сейчас Юрий Дубревский является заведующим кафедры цикличных видов спорта так называемого "Донецкого национального университета". Буткевич подчеркивает, что исключительно "так называемого", ведь реальный ДонНУ имени Стуса после оккупации переехал в Винницу.

"Вдумайтесь. Скоро самый большой аэропорт страны, суперхлебное место, стратегическое с точки зрения нацбезопасности предприятие, на территории которого есть и военная инфраструктура ПВО, прикрывающая столицу, может быть отдано человеку, чей ближайший родственник проживает в ОРДЛО. Не просто проживает — прекрасно вмонтирован в структуры оккупантов и отлично себя в них чувствующий", — подчеркнул Богдан Буткевич.

Также "Апостроф", ссылаясь на Валерия Клочка, сообщает, что Алексей Дубревский может быть приближенным к бизнесмену Ринату Ахметову.

"В 2012-2014 он работал коммерческим директором контролируемого соратником Януковича Борисом Колесниковым Донецкого аэропорта. Родная сестра жены Дубревского Лебедева — директор по капитальному строительству "Запорожстали", который связан с Ринатом Ахметовым", — отметил эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!