Скандал в Белом доме: в ОП ответили, должна ли теперь Украина извиняться перед США

Во время словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский не совершил никакой ошибки, и Украина не должна извиняться перед США за этот конфликт. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию Le Point высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

"Он был абсолютно прав и по форме, и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: без оказания давления на Россию ничего сделано не будет. Добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы, невозможно. Без принуждения России невозможны мирные переговоры… Поэтому мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", — заявил советник руководителя ОП.

В то же время Подоляк подчеркнул, что у Украины был и остается один враг – Владимир Путин и Российская Федерация. А Дональда Трампа, несмотря на все его заявления и решения, никто врагом не считает, он остается партнером Украины.

Михаил Подоляк отметил, что Украине необходимо продолжать поддерживать конструктивные отношения со США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.

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Также издание "Комментарии" сообщало – приказ президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.



