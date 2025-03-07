Скандал в Белом доме: в ОП ответили, должна ли теперь Украина извиняться перед США

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Кравцев Сергей
Во время словесной перепалки с президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский не совершил никакой ошибки, и Украина не должна извиняться перед США за этот конфликт. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию Le Point высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников
В то же время Подоляк подчеркнул, что у Украины был и остается один враг – Владимир Путин и Российская Федерация. А Дональда Трампа, несмотря на все его заявления и решения, никто врагом не считает, он остается партнером Украины.
Михаил Подоляк отметил, что Украине необходимо продолжать поддерживать конструктивные отношения со США и разрешать разногласия в рамках двусторонних отношений.
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Также издание "Комментарии" сообщало – приказ президента США Дональда Трампа прекратить обмен разведывательными данными с Украиной, является давлением и шантажом Киева. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал экс-директор ЦРУ Джон Бреннан, который работал при нескольких американских администрациях.
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