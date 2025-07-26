Скандал с мобилизацией в Киеве: на чем погорел работник ТЦК

Начальник сборного пункта Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки задержан во время получения неправомерной выгоды. По версии следствия, чиновник требовал от военнообязанного 3 500 долларов США за снятие его с розыска в Соломенском ТЦК и СП. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в Telegram.

Коррупция в ТЦК. Фото: из открытых источников

По информации следователей, речь идет о злоупотреблении влиянием, что сопровождалось вымогательством взятки.

Правоохранители задержали фигуранта при передаче денег в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УКУ – "Злоупотребление влиянием". Санкция настоящей статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд по ходатайству прокуроров избрал должностному лицу меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Следствие проверяет другие возможные случаи коррупционных действий со стороны задержанного или его коллег. Досудебное расследование осуществляют следователи Главного следственного управления СБУ по оперативному сопровождению СБУ Киева и области.

Читайте на портале "Комментарии" — на Полтавщине произошел серьезный инцидент, который не только нарушает закон, но и играет на руку российской пропаганде. Группа гражданских лиц насильно остановила авто с мобилизованными мужчинами, направлявшимися в учебный центр. Из-за этого часть военных исчезла, а транспорт получил повреждения.

По информации Территориального центра комплектования и социальной поддержки, случившееся вечером 25 июля около 20:00. Люди в гражданском перекрыли дорогу, остановили автомобили, в которых ехали мобилизованные, и прибегли к силовым действиям. В результате некоторые призванные исчезли в неизвестном направлении.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Ивано-Франковской области жители села вступили в конфликт с полицией и ТЦК.



