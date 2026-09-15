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Скандал с Кравченко стал худшим ударом по Банковой: раскрыты страшные последствия для Зеленского

Политолог Владимир Цыбулько объяснил, почему конфликт вокруг Руслана Кравченко может ударить по Банковой и изменить правила назначения следующего генпрокурора

15 сентября 2026, 09:00
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Клименко Елена

История вокруг генерального прокурора Руслана Кравченко может перерасти из обычного кадрового скандала в серьезную политическую проблему для президентской вертикали. Публичное противостояние с руководством НАБУ и резонансные заявления Кравченко поставили Банковую в ситуацию, когда ей необходимо максимально быстро дистанцироваться от должностного лица. Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько.

Скандал с Кравченко стал худшим ударом по Банковой: раскрыты страшные последствия для Зеленского

Фото: из открытых источников

Особенность ситуации, по его словам, заключается в том, что Кравченко раньше трудно было назвать самостоятельным политическим игроком, который мог открыто действовать вопреки позиции президента. Именно поэтому его нынешнее поведение выглядит особенно показательным.

"Кравченко был, можно сказать, пластилином в руках Зеленского. То есть никто не вспоминает, чтобы Кравченко стал диким, не выполнил указание Банковой, то есть персонально Зеленского", — заявил Цыбулько.

По мнению политолога, скорая реакция Зеленского свидетельствует о желании властей провести четкую границу между президентской командой и действиями генпрокурора. Дальнейшее пребывание Кравченко в центре скандала могло только увеличивать репутационные риски для Банковой.  

"Политически это можно прочесть так: Банковая пытается максимально быстро отделить Кравченко от президентской вертикали", — объяснил эксперт.

Однако кадровой отставкой последствия этой истории могут не ограничиться. Лукашенко предполагает, что после такого конфликта властям будет значительно сложнее назначить следующего генпрокурора по старой политической логике. Вопросы конкурентного отбора и независимости нового руководителя прокуратуры могут выйти на первый план.  

"После Карфагена поставить следующим генпрокурором просто еще одного удобного Банкового человека становится значительно сложнее политически", — подытожил Цыбулько.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vnZQJD1CYBk&t=1s
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