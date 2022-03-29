Скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук

Конечно, после скандала президент Красного Креста должен уйти с должности, но это не решит всех проблем, потому что нужна институционная перестройка организации, уверяет Ирина Верещук.



Как сообщал портал, стало известно, какая ситуация с обеспечением переселенцев в Прикарпатье и Тернопольщине.