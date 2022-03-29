Скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук

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Козлова Альбіна
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала возникший с международной организацией Красный Крест скандал. Об этом написала нардеп Галина Третьякова в Фейсбуке.
Фото иллюстративное / Pixabay
На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в россию. Позже она была удалена, объяснила вице-премьер Ирина Верещук. Речь идет о 40 тысячах граждан, которых принудительно эвакуировали в рф. Хотя Украина не согласовывала гуманитарные коридоры в страну-агрессор. По словам министра, украинские власти возмущены деятельностью Красного Креста.
Согласно нормам Женевской конвенции, гуманитарный коридор — это тот маршрут, который согласовали обе стороны и пришли к согласию в том, что прекращают огонь, а Красный Крест это засвидетельствовал. Однако при принудительном вывозе людей в россию не был согласован этот маршрут с украинскими властями.
Как заявила министр, "фактически Красный Крест работает на стороне врага". А во время эвакуации украинцев организация не выдает даже наклейки на гуманитарные автомобили, движение которых и обеспечение полностью предоставляет украинская сторона.
Однако скандал имеет огласку и на президента Международного Красного Креста Питера Маурера посыпалась критика от мирового сообщества. По мнению Ирины Верещук, такое сотрудничество с агрессором полностью дискредитировало эту организацию, а Красный Крест стал Черным на международном гуманитарном праве.
Украинский Красный Крест наоборот помогает спасать граждан. Однако во главе колонн может двигаться только Международный Красный Крест. Как известно, по словам министра, само руководство международной организации категорически запрещало Украинскому Красному Кресту возглавлять гуманитарные колонны и помогать с эвакуацией украинцев из зоны боевых действий под угрозой увольнения.
Конечно, после скандала президент Красного Креста должен уйти с должности, но это не решит всех проблем, потому что нужна институционная перестройка организации, уверяет Ирина Верещук.
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