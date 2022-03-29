logo

BTC/USD

47558.75

ETH/USD

3411.45

LTC/USD

130.04

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук
commentss НОВОСТИ Все новости

Скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук

Вице-премьер Верещук прокомментировала скандал с международной организацией Красного креста

сегодня, 09:49
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала возникший с международной организацией Красный Крест скандал. Об этом написала нардеп Галина Третьякова в Фейсбуке.

Скандал с Красным Крестом из-за вывоза мариупольцев в страну-агрессор: что рассказала Ирина Верещук

Фото иллюстративное / Pixabay

На ресурсах Красного Креста появилась информация о том, что их представители участвовали в вывозе украинцев из Мариуполя в россию. Позже она была удалена, объяснила вице-премьер Ирина Верещук. Речь идет о 40 тысячах граждан, которых принудительно эвакуировали в рф. Хотя Украина не согласовывала гуманитарные коридоры в страну-агрессор. По словам министра, украинские власти возмущены деятельностью Красного Креста.

"Мы глубоко возмущены поведением Красного Креста. Каждый день мы представляем им отчеты о гумкоридорах – что сработало, что нет, и почему. Фиксируем, где Россия нарушает свои обязательства, где проходят обстрелы со стороны оккупантов. В том числе, мы четко фиксируем, что Украина ни разу не согласовывала гуманитарный коридор из Мариуполя в сторону России. Это очевидно: они оккупанты, они враги, они никакие не миротворцы. Красный Крест в отсутствие права помогал вывезти туда людей. Прекрасно зная, что это не гуманитарный коридор", — говорит Ирина Верещук.

Согласно нормам Женевской конвенции, гуманитарный коридор — это тот маршрут, который согласовали обе стороны и пришли к согласию в том, что прекращают огонь, а Красный Крест это засвидетельствовал. Однако при принудительном вывозе людей в россию не был согласован этот маршрут с украинскими властями.

Как заявила министр, "фактически Красный Крест работает на стороне врага". А во время эвакуации украинцев организация не выдает даже наклейки на гуманитарные автомобили, движение которых и обеспечение полностью предоставляет украинская сторона.

"У нас есть основания считать, что деньги не пахнут. Вот и все. Я это даже не подозреваю, я это прекрасно знаю. Никто не скрывал, что Красный Крест получает "донаты" от россии", — сказала министр.

Однако скандал имеет огласку и на президента Международного Красного Креста Питера Маурера посыпалась критика от мирового сообщества. По мнению Ирины Верещук, такое сотрудничество с агрессором полностью дискредитировало эту организацию, а Красный Крест стал Черным на международном гуманитарном праве.

"Нужны ли вообще такие Красные Кресты, которые никого и ничего не защищают? Вот вам действительность. Миллиарды вкладывались в Красный Крест, это, оказывается, была просто профанация и имитация. Нет больше никакого доверия к Красному Кресту. Это я вам говорю как человек и как министр, с первого дня войны работавший с ним. Я искренне разочарована такой беззубостью и такой импотентностью Красного Креста. Это уже не Красный, а Черный Крест – на международном гуманитарном праве", – заявила министр.

Украинский Красный Крест наоборот помогает спасать граждан. Однако во главе колонн может двигаться только Международный Красный Крест. Как известно, по словам министра, само руководство международной организации категорически запрещало Украинскому Красному Кресту возглавлять гуманитарные колонны и помогать с эвакуацией украинцев из зоны боевых действий под угрозой увольнения.

Конечно, после скандала президент Красного Креста должен уйти с должности, но это не решит всех проблем, потому что нужна институционная перестройка организации, уверяет Ирина Верещук.

Как сообщал портал, стало известно, какая ситуация с обеспечением переселенцев в Прикарпатье и Тернопольщине.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100002660029319/posts/4753929718038982/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!