Скандал с инкассаторами "Сбербанка": Украина готовится выдвинуть Венгрии жесткую претензию

Украина будет настаивать на компенсации от Венгрии за инцидент с захватом ценностей из инкассаторских автомобилей Сбербанка. Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в комментарии для "Европейской правды".

Пышный отметил, что возврат средств и имущества Венгрией является положительным шагом, но подчеркнул, что действия венгерской стороны в отношении украинских инкассаторов были противоправными и требуют должной оценки.

"Вместе с Ощадбанком и Министерством иностранных дел мы продолжим прилагать усилия, чтобы провести всестороннее расследование обстоятельств событий и обеспечить справедливую компенсацию за физический и моральный ущерб работникам и имуществу банка", — заявил Пышный.

По его словам, первое направление действий предусматривает работу самого банка и его юридических советников, которые будут сосредоточены на возмещении ущерба и устранении незаконных ограничений в рамках Европейского Союза.

Вторым направлением станет активное взаимодействие Нацбанка с соответствующими международными органами, включая Еврокомиссию и Европейский центральный банк. "Мы обеспечим полную кооперацию с компетентными структурами для установления всех обстоятельств, восстановления нарушенных прав и получения компенсации нанесенного ущерба", — подчеркнул Пышный.

Он также добавил, что позицию Нацбанка поддержала глава ЕЦБ Кристин Лагард, которая акцентировала внимание на потенциальных рисках подобных инцидентов для стабильности евро как международной валюты.

