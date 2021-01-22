Ситуация вокруг рынка «Столичный»: как может быть замешан министр юстиции Малюська, - СМИ

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Станислав Молчанов
Издание "Телеграф" сообщает, что якобы министр юстиции Денис Малюська может действовать в интересах Юрия Иванющенко и Ивана Аврамова, которых журналисты называют близкими соратниками беглого президента Януковича. Об этом говорится в ракурсе последних событий вокруг рынка "Столичный".
Рынок "Столичный". Фото: muralmarket.com.ua
Журналисты "Телеграфа" отмечают, что в 2015 компания Спецстрой-монолит предоставила заем рынка "Столичный" в размере более 40 миллионов гривен. В качестве обеспечения обязательств, рынок "Столичный" передал в ипотеку павильон "Овощи-фрукты".
Авторы материала отмечают, что сам факт неплатежеспособности и нарушения условий договора займа является основанием для применения ипотечного предостережения и возможности кредитору приобрести право собственности на имущество. Поэтому 13 января 2021 компания Спецстрой-монолит обратила взыскание на предмет ипотеки и заключила нотариально удостоверенный договор купли-продажи, поскольку это не профильное направление кредитора.
Отмечается, что компетенция Министерства юстиции Украины о признании недействительным или отмены сделок, тем самым отмене права собственности, на основании которых приняты обжалуемые решения, законодательством не определена.
Авторы материала добавляют, что из Единого государственного реестра судебных решений следует, что Постановлением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 15 января 2021 был наложен арест на павильон "Овощи-фрукты", а также запрещено Министерству юстиции Украины осуществлять любые регистрационные действия в отношении этого павильона.
Несмотря на это, резюмируют в издании "Телеграф", действия министра юстиции Дениса Малюськи могут свидетельствовать об обратном, а отмена регистрационных действий в Реестре недвижимого имущества соответствовать интересам людей, связанных с Юрием Иванющенко и Иваном Аврамовым.
Напомним, активисты пытаются спасти от рейдерства рынок "Столичный".
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