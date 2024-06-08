Ситуация со светом может улучшиться: в Минэнергтики порадовали новостями

После планового ремонта в эксплуатацию введен блок одной из украинских АЭС мощностью в 1000 МВт. Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий говорил, что дополнительный блок на АЭС ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Отключение электроэнергии. Фото: из открытых источников

На одной из украинских атомных электростанций на 10 дней раньше запланированного срока был завершен плановый ремонт одного из блоков. Он введен в эксплуатацию, что увеличит мощности энергосистемы на 1000 МВт.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в ток-шоу "Украинской правды" сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме. Дефицит электроэнергии прогнозируют на вечерние часы.

Ранее уже сообщалось, что в субботу, 8 июня, графики отключений света будут действовать с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день только 27% украинских ТЭС привлечены к работе. Об этом глава правительства заявил в эфире общенационального телемарафона.

"Ситуация в энергетике очень сложная, это очевидно. Россия разрушила 50% нашей способности генерации электроэнергии. Фактически на сегодня из-за ракетных и дроновых атак мы потеряли 9,2 ГВт электроэнергии, это половина нашей мощности, с которой мы проходили, например, прошлую зиму", — отметил Денис Шмыгаль.

Также издание "Комментарии" сообщало — украинцев чуть ли не ежедневно предупреждают, что следует готовиться к жизни со стабильными отключениями света в течение достаточно продолжительного периода. Однако возникает ряд вопросов о продолжительности отключения электроэнергии уже сейчас. Что такое стабилизационное отключение света? Почему в них такая необходимость? Почему в один день бывает, что украинцы сидят без света, условно говоря 2 часа, в другой день – 4? Почему есть дни, когда люди вынуждены сидеть без света по 18 часов? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



