"Ситуация на Востоке остается сложной", - Богдан Бондарь

Сегодня на брифинге генерал-майор Богдан Бондарь доложил о ситуации на Востоке. Об этом сообщает Военное телевидения Украины. По словам генерал-майора, несмотря на замораживание боевых действий, напряжение не исчезает. Численность военных и технических сил достаточно большая и может нести прямую угрозу украинской стороне.

Фото: РИА Новости

Россия периодически осуществляет обстрелы с легкого оружия. Военные не нападают, но всеми силами пытаются дискредитировать и деморализовать Вооруженные Силы Украины.

Сейчас на стороне противника 38 тисяч боевиков, до 480 танков, около 500 единиц бронированных машин, 870 артиллерийских систем, минометов, другая военная техника и вооружение.

Также заместителя беспокоят двенадцать батальонных и артиллерийских тактических групп, которые сосредоточены на полигонах Ростовской области. Конечно, группы могут не применяться, но это не исключает того вреда, который они могут нанести украинской стороне.

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