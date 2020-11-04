kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.11.2020

BTC/USD

13860.50

ETH/USD

384.38

LTC/USD

52.96

НБУ 04.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

33.56

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события "Ситуация на Востоке остается сложной", - Богдан Бондарь
commentss НОВОСТИ Все новости

"Ситуация на Востоке остается сложной", - Богдан Бондарь

Заместитель командующего Объединенных сил Украины Богдан Бондарь рассказал, что российская сторона принимает все средства по дискредитации украинских военных

сегодня, 15:40
Автор:

Кириєнко Анна

Сегодня на брифинге генерал-майор Богдан Бондарь доложил о ситуации на Востоке. Об этом сообщает Военное телевидения Украины. По словам генерал-майора, несмотря на замораживание боевых действий, напряжение не исчезает. Численность военных и технических сил достаточно большая и может нести прямую угрозу украинской стороне.

"Ситуация на Востоке остается сложной", - Богдан Бондарь

Фото: РИА Новости

Россия периодически осуществляет обстрелы с легкого оружия. Военные не нападают, но всеми силами пытаются дискредитировать и деморализовать Вооруженные Силы Украины.

Сейчас на стороне противника 38 тисяч боевиков, до 480 танков, около 500 единиц бронированных машин, 870 артиллерийских систем, минометов, другая военная техника и вооружение.

Также заместителя беспокоят двенадцать батальонных и артиллерийских тактических групп, которые сосредоточены на полигонах Ростовской области. Конечно, группы могут не применяться, но это не исключает того вреда, который они могут нанести украинской стороне.

Также вас может заинтересовать, что думает Леонид Кравчук о ситуации с Россией. По его словам, Украина — лишь маленький шаг к целям Кремля.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=C_6s4ZNshO0&feature=emb_title
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ