Ситуация на линии разграничения: обстрелы и потери

За сутки 21 февраля на линии разграничения. в зоне проведения ООС. погибли двое военнослужащих, 12 военных получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы в больницу. Еще шесть человек получили боевые травмы. Об этом сообщают на странице ООС в Facebook.



Обстрелы на Донбассе, фото Facebook

Также в течение 21 февраля боевики со стороны неподконтрольных правительству территорий били из минометов, артиллерии и противотанковых управляемых ракетных комплексов. Украинские военные насчитали 84 факта нарушения режима тишины и 64 обстрела из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Всего боевики выпустили 388 снарядов и 546 мин, обстрелян 41 населенный пункт Луганской и Донецкой областей. ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, пересекшего линию разграничения.

По состоянию на 9 утра 22 февраля российско-оккупационные войска произвели три обстрела гражданских пунктов в Богдановке, Гнутовом и Водяном. Ранениq и гибелb среди гражданского населения не зафиксированы, информация обновляется. Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Как сообщал портал "Комментарии", в ОРДЛО мужчинам поступают SMS-сообщения. На оккупированных территориях администрации псевдореспублик объявили мобилизацию и забирают в военкоматы даже несовершеннолетних юношей.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала , что получила информацию о том, что начались облавы на украинцев, проживающих на территории ОРДЛО, с целью привлечения их в службу в незаконных вооруженных формированиях псевдореспублик.

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