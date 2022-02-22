logo

BTC/USD

37018.73

ETH/USD

2539.33

LTC/USD

102.75

USD/UAH

29.20

EUR/UAH

33.00

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Ситуация на линии разграничения: обстрелы и потери
commentss НОВОСТИ Все новости

Ситуация на линии разграничения: обстрелы и потери

В зоне ООС наблюдается дальнейшее обострение ситуации

сегодня, 09:30
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

За сутки 21 февраля на линии разграничения. в зоне проведения ООС. погибли двое военнослужащих, 12 военных получили ранения разной степени тяжести и госпитализированы в больницу. Еще шесть человек получили боевые травмы. Об этом сообщают на странице ООС в Facebook.

Ситуация на линии разграничения: обстрелы и потери

Обстрелы на Донбассе, фото Facebook

Также в течение 21 февраля боевики со стороны неподконтрольных правительству территорий били из минометов, артиллерии и противотанковых управляемых ракетных комплексов. Украинские военные насчитали 84 факта нарушения режима тишины и 64 обстрела из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Всего боевики выпустили 388 снарядов и 546 мин, обстрелян 41 населенный пункт Луганской и Донецкой областей. ВСУ зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, пересекшего линию разграничения.

По состоянию на 9 утра 22 февраля российско-оккупационные войска произвели три обстрела гражданских пунктов в Богдановке, Гнутовом и Водяном. Ранениq и гибелb среди гражданского населения не зафиксированы, информация обновляется. Потерь среди военнослужащих ООС нет.

Как сообщал портал "Комментарии", в ОРДЛО мужчинам поступают SMS-сообщения. На оккупированных территориях администрации псевдореспублик объявили мобилизацию и забирают в военкоматы даже несовершеннолетних юношей.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала , что получила информацию о том, что начались облавы на украинцев, проживающих на территории ОРДЛО, с целью привлечения их в службу в незаконных вооруженных формированиях псевдореспублик.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!