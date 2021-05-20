Ситуация на Донбассе: оккупанты атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах

Российские оккупанты продолжают игнорировать режим прекращения огня. О состоянии на Донбассе отчитались в утреннем возведении пресс-центра ООС.

Война на Донбассе: противники открыли огонь в двух населенных пунктах. Фото: 24tv.ua

Так за 19 мая тишину было нарушено около населенного пункта Талаковка. Там противники открывали огонь из подствольных гранатометов. Вблизи Авдеевки оккупанты били со станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет.

Сегодня, 20 мая также было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Представители ОБСЕ уже предупреждены о действиях вооруженных формирований РФ.

"Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", — прокомментировали в пресс-центре.

Стоит отметить, что с момента договоренностей о перемирии (июль 2020) и в настоящее время было зафиксировано не менее 28 771 нарушение на Востоке Украины.

Напомним, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ прекратила полеты беспилотников дальнего радиуса действия из-за того, что с 21 марта дроны постоянно глушат. Так беспилотник запустили с базы в населенном пункте Степановка. Вследствие постоянных препятствий сигнала обоих модулей GPS-дрона пришлось совершить аварийную посадку. От удара при ее выполнении в аппарате было повреждено хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа. В связи с частыми глушения беспилотников ОБСЕ в районе Степановки и этим инцидентом полеты дальнего радиуса действия приостановлены до завершения технической оценки.

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