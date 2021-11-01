Система Photo ID в "Дии" дает сбой: украинцы делятся опытом

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Козлова Альбіна
Петр Чернышев, украинский топ-менеджер, бывший президент компании "Киевстар", член наблюдательного совета VoxUkraine и наблюдательного совета фармацевтической компании "Фармак", рассказал в Facebook о своем горьком опыте загрузки сертификата о вакцинации в "Дии".
Украинцы пишут о сбоях в работе приложения, фото пресс-службы портала Дия
В сообщении автор написал, что "героически пытался подтвердить согласие на обработку своих персональных данных 18 раз", но почему-то во второй раз система сканирования лица не сработала.
Украинец подробно рассказал о своих "развлечениях с "Дией" и поблагодарил Михаила Федорова за приложение. Мужчина отметил, что сначала на портале Photo ID сработало. Однако в процессе, когда нужно было подтвердить обработку личных данных, система не пускала и не реагировала на повороты головы.
Также мужчина добавил, что, пожалуй, нужно упростить процедуру Photo ID. Вместо подтверждения через каждую минуту сделать одно подтверждение. Ведь многие граждане хотят загрузить сертификаты, но, как оказывается, не у всех получается.
Как сообщал портал "Комментарии", провели опрос на тему "Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию". Результаты опроса показали, что большинство опрошенных украинцев поддерживают вакцинальную кампанию.
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