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Система Photo ID в "Дии" дает сбой: украинцы делятся опытом

Украинцы рассказали об опыте загрузки сертификата в приложении "Дия"

сегодня, 16:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Петр Чернышев, украинский топ-менеджер, бывший президент компании "Киевстар", член наблюдательного совета VoxUkraine и наблюдательного совета фармацевтической компании "Фармак", рассказал в Facebook о своем горьком опыте загрузки сертификата о вакцинации в "Дии".

Система Photo ID в "Дии" дает сбой: украинцы делятся опытом

Украинцы пишут о сбоях в работе приложения, фото пресс-службы портала Дия

В сообщении автор написал, что "героически пытался подтвердить согласие на обработку своих персональных данных 18 раз", но почему-то во второй раз система сканирования лица не сработала.

Украинец подробно рассказал о своих "развлечениях с "Дией" и поблагодарил Михаила Федорова за приложение. Мужчина отметил, что сначала на портале Photo ID сработало. Однако в процессе, когда нужно было подтвердить обработку личных данных, система не пускала и не реагировала на повороты головы.

"На прошлой неделе мне нужно было получить свой сертификат о вакцинации как PDF-файл для заполнения формы для въезда в одну прекрасную страну. Зашел в действие на своем ноуте в браузере. Она милостиво приняла мои наклонности и повороты. Но потом мы дошли до того момента, когда "Дия" потребовала подтвердить мое согласие на обработку моих персональных данных, и снова нужно было наклоняться и поворачиваться, я кстати не понимаю зачем – если минуту назад я это сделал! "Дия" меня не любила. И не приняла", — написал Чернышев.

Также мужчина добавил, что, пожалуй, нужно упростить процедуру Photo ID. Вместо подтверждения через каждую минуту сделать одно подтверждение. Ведь многие граждане хотят загрузить сертификаты, но, как оказывается, не у всех получается.

Как сообщал портал "Комментарии", провели опрос на тему "Поддерживают ли украинцы обязательную вакцинацию". Результаты опроса показали, что большинство опрошенных украинцев поддерживают вакцинальную кампанию.


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Источник: https://www.facebook.com/1568843895/posts/10225642221073521/
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