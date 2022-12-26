Синоптики снова удивили прогнозом погоды на январь в Украине

Как прогнозируют синоптики, январь будет как настоящая погодная аномалия для нашей страны. Они говорят, что второй зимний месяц придет с плюсовой температурой, как будто это апрель. Будут дни, когда на улице будет плюсовать до+ 16 градусов.

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Один из прогнозистов, Станислав Щедрин дает прогноз на многие теплые дни января, и это явление будет напоминать весну в середине зимней поры. Эта аномалия будет в наших широтах по той причине, что плюсы будут нести теплые воздушные массы, идущие из Сахары и самого Атлантического океана.

Как предполагает народный синоптик, днем на наших территориях можно ожидать +10 градусов. В южных регионах столбик термометра будет плюсовать до+17 градусов, но будут идти обильные дожди и снег.

Вместе с тем после 15 января зима снова вспомнит свои морозные привычки, и придет со снегопадами и ощутимыми морозами.

Однако, как прогнозируют метеорологические сайты, в январе будет не так уж тепло, как говорят народные прогнозисты.

Так, синоптики Gismeteo утверждают, что температура до +10 градусов будет лишь на первой неделе нового года. С каждым днем столбик термометра будет медленно опускаться, остановится уже на -15 градусов мороза в конце месяца.

На сайте Meteoprog о теплых днях в январе не упоминают совсем. Здесь прогнозируют начало месяца с небольшими морозами, которые с каждым днем будут усиливаться до февраля. Наибольшая дневная температура января прогнозируется – ноль градусов, а минимальная – минус 8 градусов мороза.

Так же в январе будут идти осадки, как дождь и местами мокрый снег.

Напомним, что "Комментарии" писали о погоде на Рождество 25 декабря . Погода в украинских регионах на праздник Рождества 25 декабря выпадет совсем не зимней. Придет оттепель и внезапное, плюсовое повышение температуры. Во многих регионах пройдут осадки – дождь и мокрый снег.

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