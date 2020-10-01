Синоптики сделали штормовое предупреждение на октябрь

Первый день октября в Украине будет по-настоящему осенним. Как информируют в Украинском гидрометцентре, во всех областях будет лить дождь, местами ожидается гроза, а столбики термометров покажут от +14-ти до +21 тепла (смотри карту).

Так, минимальные отметки в этот день ожидаются в западных регионах: +14…+16 градусов. В столице 1 октября будет до +18-ти, как и в Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Житомире и Виннице. До +20-ти ожидается в Харькове, Запорожье, Донецке и Николаеве. А на градус выше (максимум этого дня) передают в Симферополе, Херсоне и Луганске.





До конца недели в Украине будет сохраняться погода, аналогичная сегодняшнему дню. Дожди прогнозируют по всей стране, за исключением лишь востока. А столбики термометров не поднимутся выше +23 градусов.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти — куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!