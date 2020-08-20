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Синоптики сделали штормовое предупреждение: где сегодня ждать дождь и грозу (карта)

В Украинском гидрометцентре предупреждают о небольшом похолодании

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Украине будет довольно жарко - до +33-х градусов тепла, однако в некоторых областях ожидаются дожди с грозами. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре. 

Так, в западных областях, а также в Киеве, Чернигове, Сумах, Харькове и Полтаве сегодня разыграется непогода. Хотя столбики термометров поднимутся здесь до +32-х тепла. Такие же отметки, но солнце ожидаются в Черкассах, Запорожье и Симферополе. На градус жарче будет в Кропивницком, Николаеве, Днепре и Херсоне.

Синоптики сделали штормовое предупреждение: где сегодня ждать дождь и грозу (карта)


Завтра погода в Украине будет преимущественно солнечной: циклон накроет лишь восток и частично юг страны. Хотя синоптики предупреждают о существенном похолодании: температура будет колебаться от +23-х до +29-ти тепла.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.


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