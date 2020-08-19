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Синоптики сделали штормовое предупреждение: где сегодня ждать дождь и грозу (карта)

Сегодня часть Украины окажется под куполом циклона, а завтра дождь и грозы охватят еще больше областей

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 19 августа, в Украине будет преобладать жаркая и солнечная погода. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, в некоторых областях ожидается до +33 градусов, однако в западных регионах возможен ливень (смотри карту).

Согласно прогнозу, на западе страны будет чуть прохладнее, чем в остальных областях: от 22-х тепла. Тем временем в Киеве ожидается +29…+31 градус, как и в Чернигове, Черкассах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве и Одессе. До +32-х сегодня в Кропивницком, Симферополе и Херсоне, а максимальные отметки - до +33-х тепла - сегодня в Николаеве. 

Синоптики сделали штормовое предупреждение: где сегодня ждать дождь и грозу (карта)


Отметим, что завтра циклон охватит не только западную часть Украины. Дождь с грозой также ожидаются в центральных, северных и восточных областях.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.


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