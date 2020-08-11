Синоптики сделали предупреждение: в Украину идет похолодание (карта)

Сегодня в большинстве украинских областей ожидаются дожди и грозы. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, циклон сегодня охватит западные, центральные, северные и частично восточные области (смотри карту).

Непогода сегодня ожидается во всех без исключения западных регионах, где столбики термометров будут показывать от 25-ти до 31-го тепла. В Киеве ожидается +26…+28 градусов, как и в Чернигове, Полтаве, Харькове, Черкассах, Кропивницком. На градус теплее сегодня в Донецке, Луганске и Днепре. А самый жаркий день ожидается в Одессе, где воздух прогреется до +32-х тепла. Отметим, что в южных областях будет сухо и солнечно.





Завтра в части областей еще будет дождливо, а солнце выглянет лишь 13 августа. Однако синоптики обещают похолодание. К примеру, в Сумах и Чернигове обещают всего +19…+21 тепла. В других регионах будет чуть теплее, но жару уже не прогнозируют.

Напомним, в четверг и пятницу, 13 и 14 августа, нас вновь ждут магнитные бури. Довольно сильные метеоудары не заставят себя ждать: их ожидают 21 и 22 августа. Последняя вспышка в этом месяце случится 29 августа.

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