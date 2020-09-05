Синоптики сделали предупреждение: в Украине наступит похолодание (карта)

Сегодня в Украине ожидается несущественное похолодание. Вместо уже привычных +30-ти градусов жары в областях, преимущественно, будет +23…+25 тепла (смотри карту).

Вышеупомянутые отметки сегодня покажут термометры в западных регионах, а также в Киеве, Симферополе, Чернигове и Черкассах. В последнем областном центре, а также в Полтаве, Днепре, Запорожье, Кропивницком, Одессе, Николаеве, Херсоне, Донецке и Крыму в этот день обещают дождь. Теплее всего - до +28-ми - будет в Донецке, Луганске и Днепре.





Уже завтра термометры будут вновь показывать до +30-ти. Однако в западных и южных областях будет дождь с грозой.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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