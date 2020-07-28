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Синоптики сделали предупреждение: Украину накроют дожди (карта)

Сегодня, 28 июля, в некоторых областях Украины будет дождливо, а вскоре грядет похолодание

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова
Синоптики сделали предупреждение: Украину накроют дожди (карта)

Сегодня в Украине будет преобладать жаркая сухая погода. Впрочем, как сообщили в Украинском гидрометцентре, в некоторых регионах все же ожидаются дождь и грозы (смотри карту).

Так, непогода сегодня охватит Николаев, Херсон, Симферополь, Донецк и Запорожье. И хоть столбики термометров здесь будут показывать от +27-ми до +33-х, здесь возможен ливень, усиление ветра и грозы. Тем временем, в остальных областях погода будет благоприятной. В Киеве столбики термометров покажут до +31 тепла, как и в Сумах, Черкассах и Виннице. +32 обещают в Полтаве, Кропивницком и Харькове, +33 - в Луганске, Днепре и Одессе. Чуть прохладнее будет в западных регионах, где столбики термометров покажут +25…+29 градусов.


Уже с завтрашнего дня всю неделю в Украине местами возможны дожди. А в субботу, 1 августа, осадки ожидаются практически во всех областях. Кроме того, понизится температура: синоптики обещают, преимущественно, +21…+28 градусов.


Как ранее сообщали "Комментарии", дожди на юге Украины явно подпортили отдых в Запорожской области: в курортных Бердянске и Кирилловке улицы оказались под водой. Соответствующие фото и видео выложили в Сеть очевидцы. По словам отдыхающих, автомобили буквально плавали по улицам. К тому же, центр Бердянска из-за непогоды остался без света. Тем временем в Кирилловке было по колено воды, а море штормило. 



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