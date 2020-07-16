Синоптики сделали предупреждение: Украину накроют дожди и грозы (карта)

Сегодня, 16 июля, в Украине будет преобладать теплая и солнечная погода. Однако западная часть окажется под куполом циклона: с дождями и грозами. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Согласно прогнозу погоды на этот день, теплее всего будет на юге: в Херсоне воздух прогреется до +29 градусов, в Одессе, Николаеве, Симферополе и Запорожье ожидается до 28-ми тепла. В Киеве прогнозируют +26 градусов, в центральной части температура будет колебаться от +23 до +26 тепла. В Харькове ожидается до +25-ти, в Донецке и Луганске - 25...27 тепла. Тем временем на западе будет хоть и дождливо, однако столбики термометров покажут +22…+25 градусов.





Отметим, что погода, аналогичная сегодняшней, продлится всю неделю. На юге воздух прогреется до +32 тепла. Однако в воскресенье циклон с запада переместится: дожди и грозы пройдут практически везде, за исключением восточной части страны, а также части центра и юга.





Напомним, грядущая осень будет теплее обычной, а летний сезон продлится, как минимум, до конца сентября.

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