Синоптики сделали предупреждение: часть Украины окажется под куполом циклона (карта)

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Сегодня в Украине будет жаркий и солнечный день. Как сообщили в Гидрометцентре страны, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +35 градусов (смотри карту).

Так, жарче всего будет в Днепре, Запорожье, Луганске и Николаеве, где прогнозируют +33…+35 тепла. На градус ниже столбики термометров будут показывать в Херсоне, Кропивницком и Донецке. +31…+33 сегодня в Харькове и Полтаве. Тем временем в Киеве сегодня до +32 жары, как и в Чернигове, Черкассах, Симферополе, Житомире и Виннице. В западной Украине 6 августа будет так же солнечно: столбики термометров покажут от 28-ми до 32-х жары.





Сегодня и завтра прогноз погоды будет аналогичный сегодняшнему. Однако в выходные часть Украины окажется под куполом циклона: на западе синоптики прогнозируют дождь и грозы, а температура ожидается от +24-х.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в Украине в августе.



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