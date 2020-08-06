kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.08.2020

BTC/USD

11894.52

ETH/USD

397.66

LTC/USD

60.19

НБУ 07.08.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Синоптики сделали предупреждение: часть Украины окажется под куполом циклона (карта)
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптики сделали предупреждение: часть Украины окажется под куполом циклона (карта)

Сегодня, 6 августа, погода будет преимущественно солнечной, но к концу недели грядут перемены

6 августа 2020, 05:30 comments16629
Автор:

Елена Волкова
Синоптики сделали предупреждение: часть Украины окажется под куполом циклона (карта)

Shutterstock

Сегодня в Украине будет жаркий и солнечный день. Как сообщили в Гидрометцентре страны, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +35 градусов (смотри карту).

Так, жарче всего будет в Днепре, Запорожье, Луганске и Николаеве, где прогнозируют +33…+35 тепла. На градус ниже столбики термометров будут показывать в Херсоне, Кропивницком и Донецке. +31…+33 сегодня в Харькове и Полтаве. Тем временем в Киеве сегодня до +32 жары, как и в Чернигове, Черкассах, Симферополе, Житомире и Виннице. В западной Украине 6 августа будет так же солнечно: столбики термометров покажут от 28-ми до 32-х жары. 


Сегодня и завтра прогноз погоды будет аналогичный сегодняшнему. Однако в выходные часть Украины окажется под куполом циклона: на западе синоптики прогнозируют дождь и грозы, а температура ожидается от +24-х.


Ранее "Комментарии" рассказывали о том, какой будет погода в Украине в августе


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!