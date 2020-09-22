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Синоптики рассказали, когда в Украине возможны дожди

Погода, аналогичная сегодняшней, продлится в Украине всю неделю

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в Украине сохранится солнечная и теплая погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра страны, практически во всех областях столбики термометров будут показывать от +23-ти до +25-ти градусов тепла (смотри карту).

Синоптики рассказали, когда в Украине возможны дожди

Такие отметки будут в Киеве, во всех западных, южных и центральных областях. Прохладнее в этот день будет лишь в Сумах, Харькове, Полтаве, Донецке и Луганске, где прогнозируют +22... +24 тепла. 


Отметим, что аналогичная погода продлится всю неделю (в некоторых регионах до +27-ми), и лишь к ее концу возможны дожди в западных областях.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показаликак будет выглядеть наша планета без ледников.



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