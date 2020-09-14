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Синоптики рассказали, когда в Украине существенно похолодает

Начало недели в Украине будет солнечным и теплым, однако с пятницы погода переменится

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 14 сентября, в Украине продолжится бабье лето. Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, в Одессе воздух прогреется до +30-ти жары и во многих регионах столбики термометров поднимутся до почти таких же отметок (смотри иллюстрацию).

Синоптики рассказали, когда в Украине существенно похолодает

Так, +27…+29 сегодня ожидается в Запорожье и Ужгороде, на градус прохладнее - в Николаеве, Херсоне, Кропивницком, Черкассах, Днепре, Симферополе и Виннице. В Киеве в этот день +24…+26, как и в Харькове, Хмельницком, Ивано-Франковске и Ровно. Прохладнее всего будет в Сумах: до +23-х. 


Начало недели в Украине будет солнечным и теплым, однако с пятницы, 18 сентября, ожидается существенное похолодание в западной Украине (местами +12…+14 тепла), а восток накроют дожди.

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