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Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Невзирая на близость осени, август все еще сохраняет свои позиции в некоторых регионах

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается небольшое похолодание. Как сообщили в Гидрометцентре страны, в то время, как еще недавно столбики термометров в областях показывали выше +30-ти жары, теперь же в некоторых регионах они поднимутся максимум до +24-х (смотри карту).

Так, согласно прогнозу погоды, +22…+24 сегодня ожидается в Киеве и Сумах. На градус теплее будет в Чернигове, Житомире, Полтаве, Луцке, Ровно, Тернополе и Хмельницком. Стоит также отметить, что в некоторых областях будет дождливо (Чернигов, Сумы и Полтава).

Синоптики рассказали, когда в Украине похолодает

Впрочем, невзирая на близость осени, август все еще сохраняет свои позиции в некоторых регионах. +30 сегодня в Одессе, Николаеве, Херсоне, Донецке и Симферополе. А до +31-го будет в Луганске. 

В Гидрометцентре говорят, что завтра в некоторых областях погода испортится. Под куполом циклона - с дождями и грозой - окажется вся западная Украина, а также частично северные и центральные области.


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