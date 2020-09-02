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Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается похолодание (карта)

Сегодня некоторые области Украины накроет циклон

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Осеннее лето в Украине продолжается. Как сообщили в Украинском гидрометцентре, сегодня практически во всех областях будет жара и солнце, однако в некоторых ожидаются ливни (смотри карту).

Так, согласно прогнозу синоптиков, осадки сегодня будут в Луцке, Ровно, Львове, Ужгороде, Тернополе и Черновцах, где столбики термометров будут колебаться от +22-х до +27-ми тепла. Куда жарче будет в остальных областях: +35 сегодня в Кропивницком, Черкассах, Днепре и Донецке. А в Николаеве 2 сентября и вовсе будет +36 градусов.

Синоптики рассказали, когда в Украине ожидается похолодание (карта)


В грядущую субботу в Украине ожидается незначительное похолодание. Столбики термометров, преимущественно, будут показывать +22…+24 градуса. На востоке в выходные ожидаются дожди с грозой.


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