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Синоптики рассказали, когда Украину накроют дожди и грозы (карта)

Сегодня западная часть Украины окажется под куполом циклона, а в выходные возможна гроза

сегодня, 07:00
Автор:

Елена Волкова
Синоптики рассказали, когда Украину накроют дожди и грозы (карта)

Сегодня, 17 июля, в Украине будет преобладать солнце и жаркая погода. Впрочем, западная часть страны останется под куполом циклона (смотри картинку). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, теплее всего в этот день будет в Одессе, Херсоне, Николаеве и Запорожье, где воздух прогреется до +29-ти. На градус ниже столбики термометров будут показывать в Симферополе, Черкассах, Кропивницком, Днепре и Чернигове. В Киеве передают +27, как и в Харькове, Луганске, Донецке и Полтаве. Прохладнее всего 17 июля будет в западных областях: здесь пройдут ливни, а температура будет колебаться от +21 до +27 градусов. 


В выходные температура в Украине останется аналогичной. Правда, синоптики обещают грозу и дожди в некоторых регионах. 


Напомним, грядущая осень будет теплее обычной, а летний сезон продлится, как минимум, до конца сентябряПо словам начальника отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” Татьяны Адаменко, зима 2020-2021 года будет теплой, так как вероятность обратного - менее 10%. Оттепели, ледяной дождь и небольшие морозы будут приходить на смену друг другу.


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