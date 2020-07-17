Синоптики рассказали, когда Украину накроют дожди и грозы (карта)

Сегодня, 17 июля, в Украине будет преобладать солнце и жаркая погода. Впрочем, западная часть страны останется под куполом циклона (смотри картинку). Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, теплее всего в этот день будет в Одессе, Херсоне, Николаеве и Запорожье, где воздух прогреется до +29-ти. На градус ниже столбики термометров будут показывать в Симферополе, Черкассах, Кропивницком, Днепре и Чернигове. В Киеве передают +27, как и в Харькове, Луганске, Донецке и Полтаве. Прохладнее всего 17 июля будет в западных областях: здесь пройдут ливни, а температура будет колебаться от +21 до +27 градусов.





В выходные температура в Украине останется аналогичной. Правда, синоптики обещают грозу и дожди в некоторых регионах.





Напомним, грядущая осень будет теплее обычной, а летний сезон продлится, как минимум, до конца сентября. По словам начальника отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” Татьяны Адаменко, зима 2020-2021 года будет теплой, так как вероятность обратного - менее 10%. Оттепели, ледяной дождь и небольшие морозы будут приходить на смену друг другу.

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