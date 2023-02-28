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Синоптики рассказали, какой будет весна в Украине

Эта зима, по словам метеорологов, была аномально теплой

сегодня, 22:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Завтра в нашей стране начинается календарная весна. Нынешняя зима, как говорят метеорологи, была аномально теплой, что не характерно для наших широт. Аналогичным образом специалисты прогнозируют и аномальную весну в Украине.

Синоптики рассказали, какой будет весна в Украине

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, весна в украинские регионы  придет рано, уже в марте начнется потепление.


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Как он утверждает, столбик термометра будет показывать+ 9+11 градусов тепла. Осадков будет мало, но станет больше солнечных дней.

"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14 + 18 градусов", — написал народный синоптик свой прогноз в социальных сетях.

Также эксперт прогнозирует, что в апреле в украинские регионы придет холод. В Карпатах может выпасть снег, а в других украинских регионах будут идти апрельские ливни и грозы.

Но вторая декада месяца будет теплой, придет почти летняя погода с температурой +20 градусов тепла.

Прогнозисты из Укргидрометцентра называют весной этого года аномальной.

"Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха", — обнародовали они свой прогноз в социальных сетях.

На погодном ресурсе Meteopost показано потепление уже на этой и следующей неделе. Максимально в эти дни столбик термометра будет показывать +4 +5 градусов тепла. Осадки не предполагаются, на смену им придут солнечные дни.

На Sinoptik.ua прогнозируются плюсовые температуры и дождь. По информации этого погодного ресурса, 8 марта днем возможна температура до +11 градусов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какая погода будет в марте . По обнародованному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, первый месяц весны-март в украинских регионах должен быть очень теплым, в частности, в восточных регионах не будет дождей.  



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Источник: https://www.facebook.com/Stas1234567
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