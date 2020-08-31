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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний день лета

Сегодня в Украине передают до +35-ти градусов жары, но не везде

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Последний день лета в Украине будет действительно жарким. Как сообщили в Гидрометцентре страны, во всех областях сегодня солнечно, а столбики термометров будут показывать до +35-ти (смотри карту).

Жарче всего сегодня в Николаеве, Херсоне, Кропивницком, Днепре и Запорожье. Тем временем в Киеве, Симферополе, Донецке, Луганске, Харькове, Полтаве, Житомире, Виннице, Хмельницком, Черновцах и Черкассах сегодня передают до +33-х. “Прохладнее” всего 31 августа будет во Львове и Луцке: до +27 градусов. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в последний день лета

1 сентября, согласно прогнозу синоптиков, будет также жарким. В некоторых регионах воздух прогреется до +35-ти градусов. Впрочем, в западных областях будет дождь с грозой.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы


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