Синоптики рассказали, какой будет погода в последний уикенд лета

Сегодня, 29 августа, в Украине будет по-настоящему летний день. Как сообщили в гидрометцентре страны, во всех областях ожидается солнце, а столбики термометров покажут 30-градусную жару (смотри карту).

Так, согласно прогнозу, теплее всего сегодня в Черновцах и Виннице - до +32-х. На градус меньше будет в Одессе, Херсоне, Николаеве, Кропивницком и Львове. +30 ожидается в Запорожье, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде и Тернополе. В Киеве сегодня до +28-ми. А прохладнее всего в этот день будет в Чернигове и Сумах: +24…+26 градусов.





Завтра в Украине будет еще жарче. В Гидрометцентре сообщают, что во всех областях термометры покажут выше 30 градусов, а кое-где ожидается до +35.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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