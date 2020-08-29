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Синоптики рассказали, какой будет погода в последний уикенд лета

Эти выходные в Украине будут жаркими и солнечными

сегодня, 05:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня, 29 августа, в Украине будет по-настоящему летний день. Как сообщили в гидрометцентре страны, во всех областях ожидается солнце, а столбики термометров покажут 30-градусную жару (смотри карту).

Синоптики рассказали, какой будет погода в последний уикенд лета

Так, согласно прогнозу, теплее всего сегодня в Черновцах и Виннице - до +32-х. На градус меньше будет в Одессе, Херсоне, Николаеве, Кропивницком и Львове. +30 ожидается в Запорожье, Днепре, Хмельницком, Ивано-Франковске, Ужгороде и Тернополе. В Киеве сегодня до +28-ми. А прохладнее всего в этот день будет в Чернигове и Сумах: +24…+26 градусов.


Завтра в Украине будет еще жарче. В Гидрометцентре сообщают, что во всех областях термометры покажут выше 30 градусов, а кое-где ожидается до +35.

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