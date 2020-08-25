Синоптики рассказали, где в Украине ждать жару, а где - ливни (карта)

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются ливни. Как сообщили в Гидрометцентре страны, под куполом циклона сегодня окажутся все западные области, а также Киев, Чернигов, Сумы, Черкассы и Кропивницкий (смотри карту).

Согласно прогнозу синоптиков, 25 августа будет довольно жарким. Так, до +33-х сегодня в Николаеве. До +32 градусов воздух прогреется в Симферополе и Донецке, а до +31-го - в Харькове, Запорожье, Херсоне и Луганске. Прохладнее всего в этот день будет в Киеве, Луцке и Черновцах: всего +22…+24 градуса.

Температура, аналогичная сегодняшней, будет держаться в Украине всю неделю. Уже с завтрашнего дня во всех областях будет солнце. Лишь в некоторых регионах к концу недели возможны дожди и грозы.





Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.



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