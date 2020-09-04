Синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодание и грозу (карта)

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются осадки и незначительное похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре страны.

Так, согласно прогнозу синоптиков, под куполом циклона - с дождями и грозой - сегодня окажутся Киев, Чернигов, Сумы, Полтава, Днепр, Черкассы, Кропивницкий, Винница, Житомир, а также Одесса, Николаев и Херсон. В западных областях температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов. В Киеве сегодня до +23-х, как и в Чернигове и Черкассах. Однако в некоторых регионах все еще будет до +30-ти жары (Херсон, Симферополь и Донецк).





На этой неделе погода будет аналогичной сегодняшнему дню. А вот следующая начнется с потепления: практически во всех областях обещают жару, а столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.

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