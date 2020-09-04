kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 04.09.2020

BTC/USD

10293.05

ETH/USD

386.80

LTC/USD

48.29

НБУ 04.09.2020

USD/UAH

27.86

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодание и грозу (карта)
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодание и грозу (карта)

Во многих областях сегодня будет дождливо

сегодня, 06:30
Автор:

Елена Волкова

Сегодня в некоторых областях Украины ожидаются осадки и незначительное похолодание. Об этом сообщили в Гидрометцентре страны. 

Так, согласно прогнозу синоптиков, под куполом циклона - с дождями и грозой - сегодня окажутся Киев, Чернигов, Сумы, Полтава, Днепр, Черкассы, Кропивницкий, Винница, Житомир, а также Одесса, Николаев и Херсон. В западных областях температура воздуха будет колебаться от +21 до +24 градусов. В Киеве сегодня до +23-х, как и в Чернигове и Черкассах. Однако в некоторых регионах все еще будет до +30-ти жары (Херсон, Симферополь и Донецк).

Синоптики рассказали, где в Украине ждать похолодание и грозу (карта)


На этой неделе погода будет аналогичной сегодняшнему дню. А вот следующая начнется с потепления: практически во всех областях обещают жару, а столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном  гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!