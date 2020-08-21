Синоптики рассказали, где в Украине ждать дождь и грозу

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Елена Волкова
Сегодня в Украине будет очень жаркий день - до +34-х градусов тепла. Но вместе с тем, передают в Укргидрометцентре, некоторые области накроют дожди с грозами (смотри карту).
Так, согласно прогнозу погоды, под куполом циклона сегодня окажутся Киев, Чернигов, Черкассы, Полтава, Сумы, Харьков и Житомир. В остальных же регионах будет сухо и солнечно. На западе страны, в основном, ожидается +26…+28 градусов. А жарче всего будет в Кропивницком, Днепре, Запорожье, Одессе, Херсоне, Николаеве и Симферополе - до +34-х тепла.
Завтра дождь с грозой ожидаются на востоке и юге страны. И хоть в Украине будет довольно тепло, но отметок за +30 градусов жары пока не прогнозируют.
Ранее "Комментарии" сообщали, что даже находясь дома, лучше не выполнять некоторые действия, когда за окном - гром и молния. Эксперты Национального управления океанических и атмосферных исследований США опубликовали список дел, которыми нельзя заниматься во время грозы.
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