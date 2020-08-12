Синоптики рассказали, где в Украине сегодня похолодает (карта)

Сегодня практически во всех областях Украины ожидается похолодание. Как сообщили в Гидрометцентре страны, вместо уже привычных +30-ти столбики термометров кое-где будут показывать +19 тепла (смотри карту).

Так, +19…+21 градус сегодня ожидается в Сумах, до +22-х - в Чернигове. Еще на градус выше температура будет в Киеве и Житомире. В других регионах будет чуть теплее, но кое-где прогнозируют дожди. Согласно прогнозу, осадки сегодня ожидаются в Харькове, Луганске, Донецке, Днепре, Херсоне, Запорожье, Одессе и Симферополе. Отметим, что на юге столбики термометров все еще показывают до +30-ти жары.

В последующие дни температура в Украине продолжит ухудшаться. В основном, столбики термометров в течение недели будут показывать +20…+22 тепла. Существенных осадков не предвидится, дожди и грозы в некоторых областях будут краткосрочными.

Напомним, в четверг и пятницу, 13 и 14 августа, нас вновь ждут магнитные бури. Довольно сильные метеоудары не заставят себя ждать: их ожидают 21 и 22 августа. Последняя вспышка в этом месяце случится 29 августа.



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