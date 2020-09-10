Синоптики рассказали, где в Украине сегодня похолодает

Сегодня, 10 сентября, в Украине немного потеплеет по сравнению со вчерашним днем. Как сообщили в Укргидрометцентре, если накануне столбики термометров преимущественно показывали +22…+24 градуса, сегодня в некоторых областях ожидается до +29-ти тепла (смотри карту).

Согласно прогнозу погоды, максимальные отметки сегодня будут в Кропивницком, Днепре и Николаеве. На градус ниже - до +28-ми - столбики термометров будут показывать в Запорожье, Херсоне и Одессе. В Киеве сегодня +25…+27, как и в Полтаве и Черкассах. Прохладнее всего будет в Ровно: +20…+22 градуса.





Отметим, что аналогичная температура будет держаться в Украине всю неделю. На юге столбики термометров поднимутся до +29-ти, а на севере - всего до 20-ти градусов тепла. Ночи будут холодными (+8…+11), однако неделя будет солнечной.

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