Синоптики предупреждают: Украину ждет новая волна аномальной жары

Украинцам стоит готовиться к новой волне аномальной жары, которая накроет страну уже через неделю. Синоптики прогнозируют, что с 13-14 августа температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, а в некоторых регионах и превышать эти показатели.

Украина на пороге новой волны жары: температура воздуха может достичь рекордных +40°С

По предварительным данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув своего пика 15 августа. В этот день в некоторых регионах ожидается до +40 градусов. Ослабление жары прогнозируется с 19 августа.





Недавняя волна жары уже стала рекордной для Украины. В Киеве 17 июля был зафиксирован исторический максимум температуры – +35,6 градусов, что на 0,2 градуса превысило предыдущий рекорд 2016 года. Аномальная жара негативно сказалась на энергосистеме страны, вынудив энергетиков ввести графики отключений.

Читайте также на портале “Комментарии” - 22 июля 2024 года вошел в историю как самый жаркий день за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла отметки 17,15 ° C, превзойдя предыдущий рекорд, установленный только днем ранее. Это уже второй день подряд с рекордно высокой температурой, что вызывает серьезную тревогу у мирового сообщества. Об этом сообщает Reuters.

Ученые предупреждают, что рекордная жара является прямым следствием изменения климата, вызванного деятельностью человека. Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, что приводит к глобальному потеплению и экстремальным погодным явлениям.