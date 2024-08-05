logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Синоптики предупреждают: Украину ждет новая волна аномальной жары
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптики предупреждают: Украину ждет новая волна аномальной жары

Украина на пороге новой волны жары: температура воздуха может достичь рекордных +40°С

сегодня, 12:07
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Украинцам стоит готовиться к новой волне аномальной жары, которая накроет страну уже через неделю. Синоптики прогнозируют, что с 13-14 августа температура воздуха может достигать +32...+37 градусов, а в некоторых регионах и превышать эти показатели. 

Синоптики предупреждают: Украину ждет новая волна аномальной жары

Украина на пороге новой волны жары: температура воздуха может достичь рекордных +40°С

По предварительным данным синоптика Натальи Диденко, температура воздуха будет постепенно повышаться, достигнув своего пика 15 августа. В этот день в некоторых регионах ожидается до +40 градусов. Ослабление жары прогнозируется с 19 августа.

Синоптики предупреждают: Украину ждет новая волна аномальной жары - фото 2

Недавняя волна жары уже стала рекордной для Украины. В Киеве 17 июля был зафиксирован исторический максимум температуры – +35,6 градусов, что на 0,2 градуса превысило предыдущий рекорд 2016 года. Аномальная жара негативно сказалась на энергосистеме страны, вынудив энергетиков ввести графики отключений.

Читайте также на портале “Комментарии” -  22 июля 2024 года вошел в историю как самый жаркий день за всю историю наблюдений. Средняя глобальная температура воздуха достигла отметки 17,15 ° C, превзойдя предыдущий рекорд, установленный только днем ранее. Это уже второй день подряд с рекордно высокой температурой, что вызывает серьезную тревогу у мирового сообщества. Об этом сообщает Reuters.                                                                              

Ученые предупреждают, что рекордная жара является прямым следствием изменения климата, вызванного деятельностью человека. Сжигание ископаемого топлива приводит к выбросам парниковых газов, удерживающих тепло в атмосфере, что приводит к глобальному потеплению и экстремальным погодным явлениям.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости