Синоптики предупреждают о паводках на западе Украины: что об этом известно

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Лиля Воробьева
Синоптики предупреждают население на Западе страны о возможных обильных дождях, которые могут спровоцировать наводнения в некоторых областях. Поэтому, из-за большого количества осадков из берегов могут выйти несколько рек в бассейнах Прута и Серета, на горных притоках Днестра, на вершинах других рек Закарпатья. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ДСНС.
Специалисты предупредили украинском об опасности (фото из открытых источников)
По прогнозам специалистов, обильные дожди ожидаются, сегодня, 29 июля и 30 июля. Поэтому уровень нескольких рек может существенно подняться, в частности, на 0,2-0,7 м могут подняться реки в бассейнах Прута, Сирет, на 0,3 — 1,3 м увеличится уровень воды в горных притоках Днестра, находящихся в Львовской и Ивано-Франковской областях. Кроме этого, специалисты предупреждают о том, что на малых водотоках и на верховьях рек Закарпатья тоже увеличится уровень воды на 0,5-1,0 м.
Спасатели предупреждают, что во время сильных ливней могут быть подтоплены низменности в селах. А в горных районах возможны даже селевые потоки и оползни. Они отнесли природную стихию ко II-му оранжевому уровню опасности.
Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что синоптики предупредили о пожарной опасности: какие области под угрозой.В Украине снова стало значительно жарче. Поэтому синоптики предупредили о пожарной опасности в некоторых регионах. В воскресенье, 25 июля, и в понедельник, 26 июля, в восточных, Волынской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Николаевской областях будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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