Синоптики предупреждают о паводках на западе Украины: что об этом известно

Синоптики предупреждают население на Западе страны о возможных обильных дождях, которые могут спровоцировать наводнения в некоторых областях. Поэтому, из-за большого количества осадков из берегов могут выйти несколько рек в бассейнах Прута и Серета, на горных притоках Днестра, на вершинах других рек Закарпатья. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-службы ДСНС.

Специалисты предупредили украинском об опасности (фото из открытых источников)

По прогнозам специалистов, обильные дожди ожидаются, сегодня, 29 июля и 30 июля. Поэтому уровень нескольких рек может существенно подняться, в частности, на 0,2-0,7 м могут подняться реки в бассейнах Прута, Сирет, на 0,3 — 1,3 м увеличится уровень воды в горных притоках Днестра, находящихся в Львовской и Ивано-Франковской областях. Кроме этого, специалисты предупреждают о том, что на малых водотоках и на верховьях рек Закарпатья тоже увеличится уровень воды на 0,5-1,0 м.