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Синоптики предупреждают о наводнении в некоторых регионах Украины: объявлен красный уровень опасности

Наводнение ожидается на Черниговщине. Также подтопления ожидаются на северо-западе страны

сегодня, 17:41
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Автор:

Лиля Воробьева

В ближайшие дни в Украине ожидаются значительные подтопления. О стихии в стране предупреждает   Укргидрометцентр .

Синоптики предупреждают о наводнении в некоторых регионах Украины: объявлен красный уровень опасности

Синоптики предупреждают о наводнении в Украине (фото из открытых источников)

По словам синоптиков, значительное подтопление ожидается в Черниговской области.

"23-26 января на участке Верхнего Днепра в пределах Украины (Черниговский район Черниговской области) будет происходить значительное затопление поймы, нарушение транспортного сообщения с отдельными селами вдоль Верхнего Днепра и затопление жилых домов ряда сел в Черниговском районе Черниговской области (ІІІ" уровень опасности – говорится в сообщении синоптиков.

Кроме этого, синоптики сообщили, что на участке Десны Новгород-Северский — Макошино будет постепенно повышаться уровень воды, увеличиваться затопление поймы и будет нарушаться транспортное сообщение с населенными пунктами вдоль Десны. На притоке Десны реке Снов будет держаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Следовательно, в этом районе объявили ІІ уровень опасности.

С 24 по 26 января в пределах Волынской области продолжится подъем уровней воды на реках Припять, Выжовка и Стоход.

"Произойдет дальнейшее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в приречных селах Камень-Каширского и Ковельского районов. Объявлен І  уровень опасности", — предупредили синоптики.

Синоптики предупреждают о наводнении в некоторых регионах Украины: объявлен красный уровень опасности - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что синоптики предупреждают, что в трех регионах Украины сильно испортится погода . В трех украинских регионах 20 января ожидается сильный дождь, мокрый снег. Речь идет о Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Синоптики предупреждают автомобилистов о проблемах на дорогах.






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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=547990560694114&set=a.291639129662593
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