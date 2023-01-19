Синоптики предупреждают, что в трех регионах Украины сильно испортится погода

В трех украинских регионах 20 января ожидается сильный дождь, мокрый снег. Речь идет о Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Синоптики предупреждают автомобилистов о проблемах на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Погода в Украине на 20 января (фото из открытых источников)

Синоптики сообщают, что на Западе будет облачно, а ночью будет идти небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Карпатском регионе ожидаются сильные осадки. Температура воздуха ночью и днем от +4° тепла до -1° мороза, в Закарпатье +1 6° тепла.

На остальной территории Украины облачно с прояснениями и без осадков.

В Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь, температура ночью +1+ 6° тепла, днем +5 +10° тепла. На юге будет +10-15° тепла.

На востоке ночью около 0°, днем+ 2-7° тепла.