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Синоптики предупреждают, что в трех регионах Украины сильно испортится погода

20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях дождь и мокрый снег

сегодня, 17:33
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Автор:

Лиля Воробьева

В трех украинских регионах 20 января ожидается сильный дождь, мокрый снег. Речь идет о Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Синоптики предупреждают автомобилистов о проблемах на дорогах. Об этом сообщает Укргидрометцентр .

Синоптики предупреждают, что в трех регионах Украины сильно испортится погода

Погода в Украине на 20 января (фото из открытых источников)

Синоптики сообщают, что на Западе будет облачно, а ночью будет идти небольшой, днем умеренный дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

В Карпатском регионе ожидаются сильные осадки. Температура воздуха ночью и днем от +4° тепла до -1° мороза, в Закарпатье +1 6° тепла.

На остальной территории Украины облачно с прояснениями и без осадков.

В Житомирской и Винницкой областях днем небольшой дождь, температура ночью +1+ 6° тепла, днем +5 +10° тепла. На юге будет +10-15° тепла.

На востоке ночью около 0°, днем+ 2-7° тепла.

"20 января в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях дождь и мокрый снег. І уровень опасности", — говорится в сообщении.

Кроме того, в юго-восточных, в западных областях будет северный ветер, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и большинства северных областей, местами порывы 15-20 м/с.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украину идет европейская зима . В этом году традиционных крещенских морозов ждать не приходится. Об этом в Facebook рассказала известный синоптик Наталья Диденко. Напротив, по ее прогнозу, в Украину идет новое потепление, пик которого придется именно на Крещение. Однако, по прогнозу Натальи Диденко, надолго потепление не задержится. Примерно с 23-24 января в Украине ожидается следующее похолодание. Относительно температуры синоптик прогнозирует от 1 мороза до 3 тепла, на северо-востоке до 3 мороза, в западных областях 3-8 градусов тепла. Также Наталья Диденко предупредила водителей и пешеходов об опасности гололеда.



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Источник: https://www.facebook.com/UkrHMC/posts/pfbid0BgxpooTmBjFvtTwyKAzgRsKvHjWFTKJYdqcREbVMuELVB49rvXadruRDiUmNx4Y1l
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