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Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях: о чем идет речь

24 марта ожидаются дожди и облачность

сегодня, 07:40
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Кравцев Сергей

Сегодня, 24 марта, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь, а также предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает "Украинский гидрометеорологический центр".

Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях: о чем идет речь

Прогноз погоды. Фото из открытых источников

"Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта", — предупредили синоптики.

В некоторых областях ожидаются осадки.

"В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, днем и в Черниговской и Сумской областях пройдут дожди. На остальной территории будет сухо", — говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганской области, порывы 15-20 м/с.

Температура днем будет +7...12°С. В западных и юго-западных областях будет +11...16°С.

В Киевской области и в столице ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура по области в пределах +7…12°С. В Киеве +10...12°С.                                        

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Также издание "Комментарии" сообщало – совсем скоро делать точные прогнозы погоды станет проще, быстрее и дешевле. Это станет возможно благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в этой области. 

сегодня прогнозы погоды генерируются с помощью сложного набора этапов, каждый из которых занимает несколько часов и требует использования специально разработанных суперкомпьютеров и участия больших групп экспертов для их разработки, поддержки и развертывания.




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