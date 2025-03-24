Синоптики предупредили украинцев об опасных погодных условиях: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
Сегодня, 24 марта, в Украине синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь, а также предупреждают об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает "Украинский гидрометеорологический центр".
Прогноз погоды. Фото из открытых источников
В некоторых областях ожидаются осадки.
Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганской области, порывы 15-20 м/с.
Температура днем будет +7...12°С. В западных и юго-западных областях будет +11...16°С.
В Киевской области и в столице ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем порывы до 15-18 м/с. Температура по области в пределах +7…12°С. В Киеве +10...12°С.
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Также издание "Комментарии" сообщало – совсем скоро делать точные прогнозы погоды станет проще, быстрее и дешевле. Это станет возможно благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в этой области.
сегодня прогнозы погоды генерируются с помощью сложного набора этапов, каждый из которых занимает несколько часов и требует использования специально разработанных суперкомпьютеров и участия больших групп экспертов для их разработки, поддержки и развертывания.
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