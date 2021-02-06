Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине в ближайшие несколько дней

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Татьяна Веремеева
Согласно сообщению "Укргидрометцентра" в ближайшие несколько дней в Украине
ожидаются сильные снегопады. Уже завтра, 7 февраля, снегом начнет засыпать
Львовскую и Ивано-Франковскую области. Кроме того, сообщается, в Закарпатской
области возможен сильный снег с дождем, а на дорогах будет гололедица.
Снегопад. Фото: Juan Medina/Reuters
Уже 8 февраля, в понедельник, снегопады накроют Житомирскую, Киевскую,
Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области – здесь выпадет до 30 см снега.
Жителей этих областей предупреждают о сильных порывах ветра (до 15-20 м/с),
метелях и снежных заносах. В то же время, в Ровенской, Волынской и Львовской
областях выпадет 30-40 см снега, а на Закарпатье, Прикарпатье, в южных,
Кировоградской, Днепропетровской областях в понедельник ожидается снег с
переходом в дождь. Жителям этих областей стоит быть готовыми к налипанию
мокрого снега, гололеду, и к первому уровню опасности из-за гололедицы на
дорогах.
Кроме сильных снегопадов в ближайшие 2 дня в Украине также сильно
похолодает. Во всех областях, кроме Закарпатской и юга Одесской области,
значительно усилятся морозы. Ночью температура воздуха в среднем снизится до
12-18 градусов мороза, а в некоторых регионах столбики термометров опустятся до
20-24 градусов ниже ноля. Днем температура воздуха в разных населенных пунктах
будет от 5 до 13 градусов мороза.
Из-за ухудшения погоды, сотрудники Министерства внутренних дел предупреждают о возможных перебоях энергоснабжения в отдельных населенных пунктах, а также к возможной остановке транспорта на некоторых дорогах в Ровенской, Волынской и Львовской областях.
Ранее "Комментарии" писали, что синоптик назвала дату
похолодания в Украине.
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