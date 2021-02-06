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Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине в ближайшие несколько дней

Украинцев предупредили о возможной остановке транспорта из-за сильных снегопадов

сегодня, 09:47
Автор:

Татьяна Веремеева

Согласно сообщению "Укргидрометцентра" в ближайшие несколько дней в Украине ожидаются сильные снегопады. Уже завтра, 7 февраля, снегом начнет засыпать Львовскую и Ивано-Франковскую области. Кроме того, сообщается, в Закарпатской области возможен сильный снег с дождем, а на дорогах будет гололедица.

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине в ближайшие несколько дней

Снегопад. Фото: Juan Medina/Reuters

Уже 8 февраля, в понедельник, снегопады накроют Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области – здесь выпадет до 30 см снега. Жителей этих областей предупреждают о сильных порывах ветра (до 15-20 м/с), метелях и снежных заносах. В то же время, в Ровенской, Волынской и Львовской областях выпадет 30-40 см снега, а на Закарпатье, Прикарпатье, в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях в понедельник ожидается снег с переходом в дождь. Жителям этих областей стоит быть готовыми к налипанию мокрого снега, гололеду, и к первому уровню опасности из-за гололедицы на дорогах.

Кроме сильных снегопадов в ближайшие 2 дня в Украине также сильно похолодает. Во всех областях, кроме Закарпатской и юга Одесской области, значительно усилятся морозы. Ночью температура воздуха в среднем снизится до 12-18 градусов мороза, а в некоторых регионах столбики термометров опустятся до 20-24 градусов ниже ноля. Днем температура воздуха в разных населенных пунктах будет от 5 до 13 градусов мороза.

Из-за ухудшения погоды, сотрудники Министерства внутренних дел предупреждают о возможных перебоях энергоснабжения в отдельных населенных пунктах, а также к возможной остановке транспорта на некоторых дорогах в Ровенской, Волынской и Львовской областях.

Ранее "Комментарии" писали, что синоптик назвала дату похолодания в Украине.


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