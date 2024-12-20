Синоптик шокировал аномальной погодой в Украине на выходных: что он рассказал

В ближайшие выходные, 21-22 декабря, в Украине ожидается аномально теплая погода, сопровождаемая дождями и мокрым снегом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на портале "Метеопрог".

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, погодные условия будут формироваться под влиянием гребня высокого давления с юго-запада Европы и малоподвижного черноморского циклона. Это приведет к осадкам в виде дождей и туманов, местами с мокрым снегом.

Больше всего осадков ожидается на юге, в центре и на востоке страны. Температура воздуха будет достаточно высокой, хотя в западных и северных регионах будет наблюдаться незначительное похолодание.

Юг Украины : теплее всего, температура будет подниматься до 5°… 10°, в Крыму — до 10°… 15°.

: теплее всего, температура будет подниматься до 5°… 10°, в Крыму — до 10°… 15°. Другие регионы : днем ожидается от 0° до 6°.

Эта нестандартно теплая погода для декабря будет совмещаться с большим количеством осадков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине . Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пишняк пояснил, что природные колебания имеют довольно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. Ближайшие годы могут быть жаркими, а потом несколько следующих — прохладными, и так это все будет колебаться неоднократно.