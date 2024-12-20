logo

BTC/USD

96612.00

ETH/USD

3387.36

LTC/USD

96.69

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Синоптик шокировал аномальной погодой в Украине на выходных: что он рассказал
commentss НОВОСТИ Все новости

Синоптик шокировал аномальной погодой в Украине на выходных: что он рассказал

В ряде областей станет холоднее, но температура все равно останется высокой.

сегодня, 16:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

В ближайшие выходные, 21-22 декабря, в Украине ожидается аномально теплая погода, сопровождаемая дождями и мокрым снегом. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич на портале "Метеопрог".

Синоптик шокировал аномальной погодой в Украине на выходных: что он рассказал

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Согласно прогнозу, погодные условия будут формироваться под влиянием гребня высокого давления с юго-запада Европы и малоподвижного черноморского циклона. Это приведет к осадкам в виде дождей и туманов, местами с мокрым снегом.

Больше всего осадков ожидается на юге, в центре и на востоке страны. Температура воздуха будет достаточно высокой, хотя в западных и северных регионах будет наблюдаться незначительное похолодание.

  • Юг Украины : теплее всего, температура будет подниматься до 5°… 10°, в Крыму — до 10°… 15°.
  • Другие регионы : днем ожидается от 0° до 6°.

Эта нестандартно теплая погода для декабря будет совмещаться с большим количеством осадков.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как глобальное потепление изменит погоду в Украине .  Глобальное потепление не означает, что каждое следующее лето будет жарче предыдущего, поскольку колебания температур год от года останутся значительными. Об этом рассказал кандидат географических наук, специалист по физике атмосферы и геокосмоса Денис Пишняк.

Он отметил, что утверждение о том, что уже через несколько лет мы будем с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года с температурами под 40 градусов, является преувеличением. Пишняк пояснил, что природные колебания имеют довольно большой диапазон, что затрудняет наблюдение за настоящими климатическими тенденциями. Ближайшие годы могут быть жаркими, а потом несколько следующих — прохладными, и так это все будет колебаться неоднократно.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.meteoprog.com/ua/news/646956-prognoz-pogodi-v-ukrayini-na-vixidni-21-22-grudnya-2024.html
Теги:

Новости

Все новости