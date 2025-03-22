Синоптик рассказала о погоде на воскресенье: где ждать дожди

В воскресенье, 23 марта, в некоторых регионах Украины немного похолодает и ожидаются осадки. Таким прогнозом погоды поделилась известный синоптик Наталья Диденко.

Прогноз погоды. Фото из открытых источников

Так, она отмечает, что на западе и севере Украины днем ожидается +8...+12 градусов против сегодняшних +10...+16. На остальной территории Украины температура составит +10... +14 градусов.

Также синоптик предупредила о штормовых порывах ветра с юго-востока.

"Дожди в воскресенье пройдут в западных областях, местами на севере и крайнем востоке. На юге и в центральной части Украины — без существенных осадков", — отмечает Диденко.

В Киеве 23 марта также ожидаются порывы ветра, температура воздуха немного снизится и днем составит около +10...+12 градусов.

Существенных осадков синоптик в столице не прогнозирует, но погода будет облачной.

Читайте также на портале "Комментарии" — совсем скоро делать точные прогнозы погоды станет проще, быстрее и дешевле. Это станет возможно благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта в этой области.

Сегодня прогнозы погоды генерируются с помощью сложного набора этапов, каждый из которых занимает несколько часов и требует использования специально разработанных суперкомпьютеров и участия больших групп экспертов для их разработки, поддержки и развертывания. Однако уже вскоре эту работу сможет выполнять один синоптик с обычным компьютером. Искусственный интеллект сможет выполнять техническую часть работы в десятки раз быстрее и используя в тысячи раз меньше вычислительной мощности, чем нынешние системы.

Проект Aardvark Weather призван обучить искусственный интеллект на необработанных данных с метеостанций, спутников, воздушных шаров, кораблей и самолетов со всего мира, чтобы он мог делать прогнозы. Подробности проекта, над которым работает международная группа ученых, опубликованы в журнале Nature.



