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Синоптик рассказала, когда в Украине начнутся дожди

Дождевая погода в Киеве и нескольких регионах Украины ухудшится уже с понедельника

сегодня, 22:27
Автор:

Владимир Лавский

Синомптик Наталка Диденко сообщила, что в Украине с понедельника в некоторых регионах страны начнутся дожди. Об этом сообщает "Еспресо ТВ".

"С понедельника в западной Европе начнутся изменения в климате. От этого пострадают наши западные регионы. Начнутся дожди, и температура воздуха упадет до +18-22 градусов. На удивление в Хмельницкой и Черновицкой области останется хорошая погода, от 25 до 29 градусов тепла. Седьмого сентября стоит ждать сильного ветра в этих же регионах. В остальных областях, за исключением столицы, стоит ожидать температуры в диапазоне 26-30 градусов тепла. Похолодание стоит ожидать с восьмого сентября по всей территории Украины. В среднем По Украине температура опуститься на четыре-шесть градусов", - отмечает синоптик. 

Синоптик рассказала, когда в Украине начнутся дожди

Ранее "Комментарии" публиковали прогноз Укргидрометцентра. 

Согласно прогнозу, средняя месячная температура предполагается в пределах 14-19 градусов тепла (в горной местности - 11-12). Такие показатели, говорят синоптики, выше на 1-2 градуса средних многолетних значений.


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