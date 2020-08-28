Какой будет погода в сентябре: прогноз Укргидрометцентра

В первый месяц осени этого года будет теплее, чем обычно. Такой прогноз погоды на сентябрь сделали синоптики Украинского гидрометеорологического центра.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура предполагается в пределах 14-19 градусов тепла (в горной местности - 11-12). Такие показатели, говорят синоптики, выше на 1-2 градуса средних многолетних значений.

Тогда как месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений: 35-72 мм, а в Карпатах до 107 мм.

Отметим, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, поэтому в это время наблюдается общее снижение температуры, а гроз становится меньше. Кроме того, во второй и третьей декадах вероятны заморозки (в северных и центральных областях - в первой декаде).

Как сообщалось, специалисты объяснили, как адаптировать организм к резким изменениям погоды. Так, у многих людей при резкой смене погоды наблюдается ухудшение самочувствия, поскольку они являются метеозависимыми. И чтобы организм работал без "сбоев", необходимо его правильно подготовить.

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