Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных

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Виолетта Комаровская
Пляж Тельбин. Фото: kyivmaps.com
Погода в Украине на выходных - 8 и 9 августа - будет сухой и жаркой. Вероятность того, что пойдут дожди, минимальна. Об этом рассказала изданию "Факты" представительница отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.
Жара, которая пришла в Украину еще в средине недели, на выходных не уступит позиций. Начиная с пятницы и до воскресенья солнце будет прогревать воздух достаточно сильно. Особенно это ощутят на себе жители южных регионов, где местами термометры могут подняться максимально высоко.
"Днем на выходных мы ожидаем до +28-33 по Украине. На Юге может быть еще больше - до 31-36 градусов. Чуть меньше в западных и северных регионах. Там термометры покажут от 25 до 30 градусов. Ночью температура будет падать до +13-19. В южных областях - до плюс 22 градусов", - рассказала синоптик.
При этом небо будет малооблачным, а дожди точно не помешают тем, кто собрался провести этот уикэнд где-то на природе. Небольшие осадки синоптики прогнозируют только в Карпатах.
А вот уже на следующей недели дожди могут пройти по всей Украине, местами будут грозы. Температура также немного опустится, поскольку в Украину придет более прохладный северный воздух.
Ранее "Комментарии" рассказывали, какой будет погода в Украине в четверг, 6 августа.
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