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Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 23 февраля

Прогноз погоды в Украине на 23 февраля

23 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
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В среду в Украине будет теплая погода, однако некоторые области днём накроет мокрый снег с дождем. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентре. 

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 23 февраля

Погода в Украине 23 февраля. Фото из открытых источников

Теплую и солнечную погоду 23 февраля стоит ожидать в северной, центральной, южной и восточной областях. Температура воздуха на Севере и в центральной части Украины поднимется до +6 градусов днем. Ночью ожидается небольшой "минус". Синоптики отмечают, что температура может упасть до -1. 

В южных областях страны в среду потеплеет до +10 градусов днем. Ночью также ожидается плюсовая температура до 3-5 градусов выше 0. В Херсонской области на протяжении дня и ночи будет идти дождь. 

Восточные области 23 февраля также ожидает теплая и солнечная погода. Столбики термометров будут поднимать до +9 градусов днем. Ночью температура упадет до +5 градусов. 

Осадки в виде мокрого снега с дождем в среду ожидаются на Западе, в следующих областях: Луцкой, Ровенской, Львовской, Ужгородской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой. Температура воздуха в этот день поднимется до +6.. +7 градусов днем. Ночью ожидается небольшой минус, до -1 градуса. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" передавало, что стилисты портала Who What Wear определили, какая куртка станет самой модной в новом сезоне. 

Также портал "Комментарии" писал о том, что британские специалисты выяснили, что употребление вяленой рыбы может опасным для гипертоников и объяснили почему. Также исследовали рассказали, исследователи говорят, какими видами рыбы следует обогащать свой рацион.

Читайте также: за месяц в Украине резко подорожали огурцы. За этот период стоимость сразу нескольких видов огурцов увеличилась на несколько десятков гривен. 



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Источник: https://meteo.gov.ua/
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