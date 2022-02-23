Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 23 февраля

В среду в Украине будет теплая погода, однако некоторые области днём накроет мокрый снег с дождем. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентре.

Погода в Украине 23 февраля. Фото из открытых источников

Теплую и солнечную погоду 23 февраля стоит ожидать в северной, центральной, южной и восточной областях. Температура воздуха на Севере и в центральной части Украины поднимется до +6 градусов днем. Ночью ожидается небольшой "минус". Синоптики отмечают, что температура может упасть до -1.

В южных областях страны в среду потеплеет до +10 градусов днем. Ночью также ожидается плюсовая температура до 3-5 градусов выше 0. В Херсонской области на протяжении дня и ночи будет идти дождь.

Восточные области 23 февраля также ожидает теплая и солнечная погода. Столбики термометров будут поднимать до +9 градусов днем. Ночью температура упадет до +5 градусов.

Осадки в виде мокрого снега с дождем в среду ожидаются на Западе, в следующих областях: Луцкой, Ровенской, Львовской, Ужгородской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой. Температура воздуха в этот день поднимется до +6.. +7 градусов днем. Ночью ожидается небольшой минус, до -1 градуса.

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