logo

BTC/USD

43866.40

ETH/USD

3116.00

LTC/USD

136.61

USD/UAH

28.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.39

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события "Синоптично симпатичная": синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев в пятницу
commentss НОВОСТИ Все новости

"Синоптично симпатичная": синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев в пятницу

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля

11 февраля 2022, 00:00
Автор:

Денис Подставной
Поделитесь публикацией:

Последний день рабочей недели в Украине выдастся теплым. Однако жителям нескольких областей стоит ждать мокрого снега и дождя. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Синоптично симпатичная": синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев в пятницу

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля. Фото из открытых источников

Теплее всего в этот день будет в западной и южной частях страны. Днем ожидается до 12 градусов выше 0. Погода будет ветренной, а с утра на дорогах может быть гололед. Немного холоднее будет в восточных и северо-восточных областях. Там максимальная температура воздуха — до +6

Что касается осадков в виде мокрого снега, то 11 февраля их стоит ожидать на Западе, крайнем севере и в восточной части Украины. В остальных областях днем будет сухая и солнечная погода. 

В Киеве в пятницу также будет теплая и солнечная погода, без существенных осадков. Днем ожидается до +8 градусов. Однако синоптик предупреждает о порывистом ветре. 

Также Наталья Диденко подчеркнула, что на выходным украинцам стоит готовится к небольшому похолодания. Но уже со следующей недели теплая погода вновь начнет радовать жителей страны. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" передавало, что медики рассказали, с помощью каких простых шагов можно сохранит здоровье печени. Эти советы обязательно нужно взять на заметку. Выполняя их на постоянной основе, вы сможете сохранить здоровье вашей печени на долгие годы. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что исследователи Центра медицинских наук адвентистского университета Лома-Линды в Южной Калифорнии рекомендуют при стрессе есть шоколад. Специалисты отмечают, что употребление шоколада в умеренном количество положительно влияет на организм человека. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!