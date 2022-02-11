"Синоптично симпатичная": синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев в пятницу

Рубрики
МЕНЮ
Денис Подставной
Последний день рабочей недели в Украине выдастся теплым. Однако жителям нескольких областей стоит ждать мокрого снега и дождя. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Прогноз погоды в Украине на 11 февраля. Фото из открытых источников
Теплее всего в этот день будет в западной и южной частях страны. Днем ожидается до 12 градусов выше 0. Погода будет ветренной, а с утра на дорогах может быть гололед. Немного холоднее будет в восточных и северо-восточных областях. Там максимальная температура воздуха — до +6
Что касается осадков в виде мокрого снега, то 11 февраля их стоит ожидать на Западе, крайнем севере и в восточной части Украины. В остальных областях днем будет сухая и солнечная погода.
В Киеве в пятницу также будет теплая и солнечная погода, без существенных осадков. Днем ожидается до +8 градусов. Однако синоптик предупреждает о порывистом ветре.
Также Наталья Диденко подчеркнула, что на выходным украинцам стоит готовится к небольшому похолодания. Но уже со следующей недели теплая погода вновь начнет радовать жителей страны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости