"Синоптично симпатичная": синоптик рассказала, какая погода ожидает украинцев в пятницу

Последний день рабочей недели в Украине выдастся теплым. Однако жителям нескольких областей стоит ждать мокрого снега и дождя. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Прогноз погоды в Украине на 11 февраля. Фото из открытых источников

Теплее всего в этот день будет в западной и южной частях страны. Днем ожидается до 12 градусов выше 0. Погода будет ветренной, а с утра на дорогах может быть гололед. Немного холоднее будет в восточных и северо-восточных областях. Там максимальная температура воздуха — до +6

Что касается осадков в виде мокрого снега, то 11 февраля их стоит ожидать на Западе, крайнем севере и в восточной части Украины. В остальных областях днем будет сухая и солнечная погода.

В Киеве в пятницу также будет теплая и солнечная погода, без существенных осадков. Днем ожидается до +8 градусов. Однако синоптик предупреждает о порывистом ветре.

Также Наталья Диденко подчеркнула, что на выходным украинцам стоит готовится к небольшому похолодания. Но уже со следующей недели теплая погода вновь начнет радовать жителей страны.

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