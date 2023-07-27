Синоптик рассказал, когда дожди покинут Украину

В ближайшие дни в регионах нашей страны еще будут идти дожди. В некоторых областях осадки будут сильными и будут сопровождаться грозами. Но на выходные ситуация с погодой изменится: дождей будет меньше, а столбик термометра будет плюсовать. Об этом прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич, обнародовав информацию на портале meteoprog .

Погода в Украине (фото из открытых источников)

Погода на четверг, 27 июля

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В середине недели на всех территориях страны кроме восточных регионов и Крыма прогнозируются ливни, грозы, град и шквалы 18-23 м/с. Столбик термометра будет показывать +18- 23 °С. На территории центральных, южных и восточных регионов – июльская жара, +31-36 °С.

Погода на пятницу, 28 июля

В этот день, как прогнозирует синоптик, сухая и облачная погода будет в западных регионах; на других территориях Украины ожидаются дожди и грозы. В некоторых местах пройдут дожди. Столбик термометра ночью будет показывать +12-17°С, днем во всех украинских регионах прогнозируется комфортная погода, температура плюсовая в пределах +21-26°С.

"В субботу, 29 июля, под влиянием поля повышенного давления в большинстве областей Украины осадков не предполагается", – утверждает синоптик.

Столбик термометра в ночное время будет показывать +12-17°С, днем будет значительно теплее+ 23-28°С, на юге — до +32°С.

Погода на воскресенье, 30 июля

"В воскресенье, 30 июля, удержится погода без существенных осадков", – рассказал Игорь Кибальчич.

Ветер будет западного направления, 5-10 м/с. Столбик термометра в ночное время будет в пределах +14 -19°С, днем +26 -31°С, в южных регионах будет плюсовать до+ 33°С.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, какой будет погода в последнюю неделю июля в Украине.