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Синоптик предупредила об очередном похолодании: названы даты

На выходных столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов

сегодня, 15:13
Автор:

Елизавета Черных
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Согласно прогнозу синоптика Натальи Диденко, выходные 20-21 ноября в Украине будут относительно теплыми. Однако уже со следующей недели украинцам стоит готовиться к очередному снижению температурных показателей. Об этом специалист написала на своей странице в Facebook. 

Синоптик предупредила об очередном похолодании: названы даты

Синоптик предупредила об очередном похолодание: названы даты - фото из открытых источников

Диденко отметила, что на выходных столбики термометров поднимутся до +7...+13 градусов. 

"Неожиданное, но прогнозируемое потепление будет нивелировать сильный, до штормовых порывов, северо-западный ветер. Осторожно!"- предупредила специалист. 

Синоптик добавила, что дожди будут удерживаться в большинстве регионов Украины ближайшей ночью, а также утром 20 ноября. 

В субботу в дневное время дождливая погода прогнозируется на востоке страны, в Сумской и Запорожской областях, а также в Крыму. Немного осадков ожидается и в Карпатах. 

В Киеве, по словам Диденко, также будет дождливая ночь на 20 ноября. Кроме того, синоптик предупредила жителей столице о сильном штормовом ветре. 

22-23 ноября страну накроет очередное похолодание, добавила синоптик. 

Напомним, что согласно прогнозу главы Украинского гидрометеорологического центра Николая Кульбиды, грядущая зима может ознаменоваться сильными морозами, которые будут наступать резко. Однако, они не будут продолжительными в нашей стране. Синоптик отметил, что среднее значение температуры в первом зимнем месяце будет выше нормы для этого периода. В целом, отметил специалист, декабрь отметится достаточно теплой погодой. 

В материале издания "Комментарии" также сообщалось, что синоптик Вера Мартазинова также озвучила прогноз на зимний период в Украине.  В частности, специалист считает, что на новогодние и рождественские праздники украинцев ожидается прохладная погода, но снега не прогнозируется. 


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Источник: https://www.facebook.com/tala.didenko/posts/5091362274227043
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